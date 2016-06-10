Рац: «Франция –сильнейшая команда в группе»

Защитник сборной Румынии Рэзван Рац оценил силу первого соперника своей команды на стартующем сегодня Евро-2016 – сборной Франции.

«Франция – это сильнейшая команда в группе, футболисты которой стоят в разы больше наших, хотя это не значит, что они уже выиграли. Победа Румынии станет шоком, но когда выходишь на поле, возможно все.

Каждая игра – вызов, но поединок с французами – это, конечно, главное испытание. Это матч открытия с хозяевами турнира, которых будет поддерживать море болельщиков, но это всегда накладывает на соперника дополнительную ответственность. В конечном счете, Румынии нечего терять. В этой встрече мы можем только выиграть», – заявил Рац.

Матч открытия Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня, в 22:00 по московскому времени.