Английские фанаты устроили беспорядки перед матчем с Россией

Фанаты сборной Англии устроили беспорядки в центре Марселя, где должен пройти матч со сборной России 11 июня. Они напали на местных жителей. В потасовке принимало участие по меньшей мере 200 британских футбольных фанатов.

Приехавшая полиция смогла усмирить беспорядки только спустя несколько минут, только после использования слезоточивого газа. Поставленное оцепление на месте столкновений удалось снять только в 2 часа ночи по местному времени – периодически стычки между французами и британцами вспыхивали вновь.

Матч Англия – Россия состоится 11 июня в Марселе. Начало матча в 22:00 по московскому времени.