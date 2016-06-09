Радимов прокомментирует игры Евро-2016 на «Матч ТВ»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов будет работать комментатором на «Матч ТВ» во время чемпионата Европы. Об этом сообщил сам специалист.

«Неделю назад мне позвонили с предложением слетать во Францию прокомментировать для «Матч ТВ» несколько игр чемпионата Европы. Так что с 13-го по 19-е поеду попробовать себя в этой роли, потому что у меня до 20-го числа отпуск.

Это реально очень интересный опыт для меня. Как-то раз в студии в Останкине я уже комментировал футбол, но побывать на чемпионате Европы – совсем другое дело. Посмотреть на него не изнутри, как участник, а снаружи», – сказал Радимов.