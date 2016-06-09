Ракитич: «Надеюсь, Евро для Иньесты будет коротким, ведь его ждут жена и дети»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился ожиданиями накануне чемпионата Европы. Напомним, хорваты сыграют в одной группе с командами Чехии, Турции и Испании, за которую выступает одноклубник Ракитича Андрес Иньеста.

«Очевидно, что у нас очень сложная группа. Чехия обладает качественным составом и очень хорошо провела последние матчи. С ними нужно быть осторожными.

В сборной Испании собраны футболисты, которые могут победить в любой игре, поэтому в матче с ними нам понадобится удача.

Я никогда не встречал такого игрока, как Иньеста, но надеюсь, что для него Евро закончится быстро, ведь его так ждут жена и дети», – приводит слова Ракитича Net.hr.