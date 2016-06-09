Шишкин: «Мечтаю выиграть чемпионат Европы»

Защитник сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате Европы, а также назвал фаворитов турнира.

«Находясь на таком футбольном форуме, как чемпионат Европы, естественно, мечтаю добраться со сборной как можно дальше. А лучше, конечно, выиграть.

Я думаю, что фавориты Евро – сборные Франции, Германии и Испании. Немцы – чемпионы мира, французы – хозяева турнира, а испанцы – действующие чемпионы Европы. Но не удивлюсь, если будут какие-то сюрпризы»,– сказал Шишкин.