Нойер: «Как вратарь я в любом случае за многое отвечаю, статус капитана не имеет значения»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал то обстоятельство, что он может стать капитаном команды в матче Евро-2016 против Украины, если к игре не будет готов Бастиан Швайнштайгер.

«Не имеет большого значения, кто носит капитанскую повязку. Йоахим Лев не говорил об этом ни с командой, ни со мной лично. Если Бастиан Швайштайгер не сможет выйти в стартовом составе, то не так уж важно, кто будет капитаном.

Как вратарь я в любом случае должен брать на себя большую ответственность. Я – лидер команды на протяжении уже многих лет. Вести команду вперед – это часть моей работы, особенно это касается молодых игроков, которым нужно быстро адаптироваться», – сказал Нойер.