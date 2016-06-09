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    «ПСЖ» готов отдать за Игуаина 94 миллиона

    «ПСЖ» в летнее трансферное окно рассчитывает найти замену форварду Златану Ибрагимовичу, который покинул французский клуб ради выступления в АПЛ. Сообщается, что одним из вариантов для усиления линии нападения парижан является Гонсало Игуаин из «Наполи». Руководство красно-синих намерено выплатить прописанную в контракте аргентинца сумму отступных в размере 94 миллионов евро.

    Также отмечается, что главным инициатором покупки 28-летнего футболиста является Унаи Эмери, который в ближайшее время сменит у руля команды Лорана Блана.

    Рыночная стоимость Игуаина составляет 60 миллионов евро. В прошедшем сезоне чемпионата Италии он провел 35 матчей, забив 36 голов.

    Источник: Football Italia

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    09.06.2016 17:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 9 июня 2016, 20:49

      опять только разговоры

      0
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      Рейтинг: +80

      Devil56 9 июня 2016, 18:44

      Игрок сильный и покупка логична (но не за 94млн)

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 9 июня 2016, 18:26

      Не стоит он этих денег

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 июня 2016, 18:23

      Мафия рубит бабло... Аурелио красавец!!!

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