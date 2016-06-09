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    Харт: «Встреча с Россией станет ключевой. Мы готовы к матчу»

    Голкипер сборной Англии Джо Харт отметил важность предстоящего поединка с командой России, который пройдет в рамках группового этапа Евро-2016.

    «Чемпионат Европы – событие, которым нельзя не наслаждаться. В душе я до сих пор ребенок, получающий высшее удовольствие от футбола. Если бы я не играл за сборную Англии, то смотрел бы матчи как самый преданный болельщик.

    Я на каждый турнир еду подготовленным. Иначе у меня не бывало. Поэтому не готов сказать, что предстоящий турнир чем-то отличается для меня от прежних. Мы свежие! Мы готовы! У нас подобрался отличный состав. Много молодых ребят. Атмосфера шикарная. Сборная движется в правильном направлении. Матч с России станет во многом ключевым, это очевидно. Здорово, что все к нему готовы», – сказал Харт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 10 июня 2016, 00:08

      3 место в группе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 июня 2016, 16:00

      Ой. Все. Мы проиграем)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 15:27

      Какой молодец.

      -1
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