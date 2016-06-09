«Рома» заинтересована в покупке Гарая

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай попал в сферу интересов «Ромы». Сообщается, что итальянский клуб намерен приобрести аргентинского футболиста в качестве замены Антонио Рюдигеру, который пропустит полгода из-за разрыва крестообразных связок.

Стоит отметить, что соглашение Гарая с «Зенитом» рассчитано до 2019 года, а его рыночная стоимость составляет 23 миллиона евро. В прошедшем сезоне РФПЛ игрок провел 20 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.