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    «Рома» заинтересована в покупке Гарая

    Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай попал в сферу интересов «Ромы». Сообщается, что итальянский клуб намерен приобрести аргентинского футболиста в качестве замены Антонио Рюдигеру, который пропустит полгода из-за разрыва крестообразных связок.

    Стоит отметить, что соглашение Гарая с «Зенитом» рассчитано до 2019 года, а его рыночная стоимость составляет 23 миллиона евро. В прошедшем сезоне РФПЛ игрок провел 20 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: Calciomercato

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    09.06.2016 14:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +42

      Lb40 10 июня 2016, 21:02

      Каждый заголовок Бомбардира-сенсация желтой газетенки.
      Кричащая тема по сути лишь клевета и преждевременные выводы.
      Хоть описывайся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 17:14

      Рома - ахаха на него суперклубы претендуют, куда уж там Роме ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 9 июня 2016, 15:30

      Кроме Ромы его многие хотят)) неудивительно))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 15:08

      Конечно, ни один футболист в Зените пожизненно не останется - и это нормальный процесс, когда футболист уходит, принеся клубу адекватную компенсацию.

      Пусть начинают переговоры, наши скауты сообразят, какие условия ставить и на что соглашаться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 9 июня 2016, 14:55

      23 НОРМАЛЬНО

      2
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