Трансфер Батшуайи обойдется «Челси» в 31 миллион

Руководство «Челси» рассматривает возможность приглашения в команду нападающего французского «Марселя» Мичи Батшуайи, сообщает Mirror. Известно, что в его услугах уже проявляли заинтересованность «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Трансфер бельгийца в «Челси» оценивается в 31 миллион фунтов. Текущий контракт футболиста с «Марселем» рассчитан до середины 2020 года.

В прошедшем сезоне Батшуайи провел за «Марсель» 50 матчей, в которых отметился 23 голами и 10 результативными передачами.