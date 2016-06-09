Трансфер Пьянича обойдется «Ювентусу» в 32 миллиона евро

«Ювентус» достиг договоренности с «Ромой» о переходе хавбека Миралема Пьянича. «Старая синьора» заплатит римскому клубу 30 миллионов евро. Еще два миллиона «джаллоросси» получат от туринцев в качестве бонусов.

Напомним, что по контракту отступные за игрока составляли 38 миллионов евро, однако ранее сообщалось, что «бьянконери» не намерены платить такую сумму за трансфер боснийца и постараются снизить сумму компенсации.

В минувшем чемпионате Италии Пьянич принял участие в 33-х играх, забив 10 мячей и отдав 12 результативных передач.