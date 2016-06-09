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    Трансфер Пьянича обойдется «Ювентусу» в 32 миллиона евро

    «Ювентус» достиг договоренности с «Ромой» о переходе хавбека Миралема Пьянича. «Старая синьора» заплатит римскому клубу 30 миллионов евро. Еще два миллиона «джаллоросси» получат от туринцев в качестве бонусов.

    Напомним, что по контракту отступные за игрока составляли 38 миллионов евро, однако ранее сообщалось, что «бьянконери» не намерены платить такую сумму за трансфер боснийца и постараются снизить сумму компенсации.

    В минувшем чемпионате Италии Пьянич принял участие в 33-х играх, забив 10 мячей и отдав 12 результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    09.06.2016 00:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 июня 2016, 10:13

      Очень грамотный трансфер будет. Купить очень сильного игрока,уже отлично адаптированного к серии А - это здорово.

      0
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      Рейтинг: +10

      atacante 9 июня 2016, 08:41

      Просто суперрр! Отличный трансфер, супео цена ))

      1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 9 июня 2016, 08:16

      Если сделает этот трансфер то цены ему нету

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