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    Президент ФФУ: «На Евро перед сборной Украины стоят максимальные цели»

    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что перед национальной командой на чемпионате Европы во Франции поставлены максимальные цели. При этом он отметил, что двигаться к этим целям украинская сборная намерена постепенно. Напомним, что свой первый поединок подопечные Михаила Фоменко проведут 12-го июня против сборной Германии.

    «В матче с Германией нас устроит тот результат, который позволит нашей сборной ставить дальнейшие задачи. Нужно продемонстрировать самоотдачу и получить максимальный результат в каждой игре. Как и все болельщики нашей сборной, которым очень нужны положительные эмоции, я считаю, что нам нужна яркая игра команды. А турнирные цели мы ставим максимальные, но идти к ним мы будем шаг за шагом. Первая – выход из группы, а потом будем ждать максимального результата», – сказал Павелко.

    Источник: Xsport

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    08.06.2016 23:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 9 июня 2016, 15:06

      отдохнуть во франции на халяву

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 01:49

      По ходу как и Мы,- стартуют с поражения на Евро)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > AtticusFinch 9 июня 2016, 09:07

      Возможно. Но команда у них сильнее нашей. Это факт.

      1
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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch > Black Giz 9 июня 2016, 09:57

      Ну я бы так не сказал - да у нас нет таких игроков как Ярмоленко и Коноплянка на флангах, но в целом у нас команда более ровная...В принципе команды одинаковы...Жиркова, Денисова и Дзагоева будет не хватать ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > AtticusFinch 9 июня 2016, 10:19

      Я все равно не согласен. Но по итогам выступления на ЕВРО посмотрим.))) Надеюсь что я не прав.

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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch > Black Giz 17 июня 2016, 09:29

      Ну как тебе более сильная сборная Украины?))по твоим словам))

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