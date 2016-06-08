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    Широков: «Вопрос с продлением контракта с ЦСКА может затянуться до конца августа»

    Хавбек ЦСКА и сборной России Роман Широков отметил, что вопрос с продлением его контракта с армейским клубом может затянуться до конца августа.

    «Повлияет ли на ситуацию с контрактом результат сборной России на чемпионате Европы? В какой-то мере, я думаю, не в основной. Я сам жду.

    Все может затянуться и до 31-го августа. Пока непонятно», – сказал Широков в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2016 20:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 9 июня 2016, 14:34

      Все будет зависеть от его игры в сборной,если покажет тот класс,на который он способен,то контракт с ним продлят еще на сезон,в противном случае просто скажут спасибо и до свидания!

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 9 июня 2016, 10:48

      Заканчивай уже!!!

      0
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 9 июня 2016, 10:32

      ок

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 9 июня 2016, 08:56

      Рома только и занимается переходами из клуба в клуб.А слабо в Динамо или Кубань.

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 9 июня 2016, 06:58

      Пора китайский учить.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 9 июня 2016, 05:38

      это говорит о том, что цска и рад-бы продать Широкова, да кому он такой нужен. видимо уйдет как свободный агент.

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 9 июня 2016, 04:02

      какое продление контракта??? рома просто старый пердун на скамейке,на пенсию,пусть скамейку где нибудь на проходной полирует

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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 01:44

      После Евро усилит Тульский Арсенал ! =))

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 июня 2016, 22:25

      Пердун-Песионер Рома Ш., после Евро,похоже, не нужен будеь от кому

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 июня 2016, 21:42

      Никому он уже не нужен. Слуцкий на Евро его взял из жалости. В Кайрат ему дорога!

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