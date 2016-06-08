Широков: «Вопрос с продлением контракта с ЦСКА может затянуться до конца августа»

Все будет зависеть от его игры в сборной,если покажет тот класс,на который он способен,то контракт с ним продлят еще на сезон,в противном случае просто скажут спасибо и до свидания!
Хавбек ЦСКА и сборной России Роман Широков отметил, что вопрос с продлением его контракта с армейским клубом может затянуться до конца августа.
«Повлияет ли на ситуацию с контрактом результат сборной России на чемпионате Европы? В какой-то мере, я думаю, не в основной. Я сам жду.
Все может затянуться и до 31-го августа. Пока непонятно», – сказал Широков в эфире телеканала «Россия 24».