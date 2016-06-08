Широков: «Вопрос с продлением контракта с ЦСКА может затянуться до конца августа»

Хавбек ЦСКА и сборной России Роман Широков отметил, что вопрос с продлением его контракта с армейским клубом может затянуться до конца августа.

«Повлияет ли на ситуацию с контрактом результат сборной России на чемпионате Европы? В какой-то мере, я думаю, не в основной. Я сам жду.

Все может затянуться и до 31-го августа. Пока непонятно», – сказал Широков в эфире телеканала «Россия 24».