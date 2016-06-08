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    Бюджет тульского «Арсенала» будет увеличен

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Андрей Никитин пообещал, что бюджет клуба на новый сезон в Премьер-лиге будет увеличен, по сравнению с прошлым годом.

    «Бюджет увеличится, он будет достаточным для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге. Это наша задача.

    Команда выйдет из отпуска 13 июля, тогда наступит ясность по поводу будущих трансферов.

    Насколько изменится команда, зависит от многих факторов, в том числе от мнения главного тренера», – сказал Никитин.

    Тульская команда активно ведет себя на трансферном рынке в последние несколько дней. Известно, что Луценко, Мухаметшин и Шешуков помогут «Арсеналу» в предстоящем сезоне.

    Источник: Р-Спорт

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    08.06.2016 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 8 июня 2016, 19:50

      Ну не за бабки ФНЛа играть!

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