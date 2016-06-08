Селезнев: «Во Франции все время хочется спать»

Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев отметил некоторые сложности, связанные с перелетом во Францию для участия в Евро-2016.

«Перелет был тяжелым. Коротким, но тяжелым. Все время хочется спать. Здесь жарче, чем в Швейцарии. Это чувствуется сразу», – приводит слова Селезнева «Футбол 24».

Первый матч Украина проведет против сборной Германии 12 июня в Лилле.