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    Селезнев: «Во Франции все время хочется спать»

    Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев отметил некоторые сложности, связанные с перелетом во Францию для участия в Евро-2016.

    «Перелет был тяжелым. Коротким, но тяжелым. Все время хочется спать. Здесь жарче, чем в Швейцарии. Это чувствуется сразу», – приводит слова Селезнева «Футбол 24».

    Первый матч Украина проведет против сборной Германии 12 июня в Лилле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2016 18:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 8 июня 2016, 22:24

      Бухать меньше надо.Весь рецепт.Но это сложно,когда президент - Порошенко,а на паспорте синяя обложка и тризуб.Рука походу сама за вискарем тянется.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 8 июня 2016, 21:00

      да уж..нормальное человеческое желание оказывается может быть много чем ниженаписанным))самим то не смешно?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      FANS86 8 июня 2016, 18:39

      тебе б только спать, да бухать.

      3
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      Рейтинг: +84

      FANS86 8 июня 2016, 18:39

      Футбольная прости.утка.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > FANS86 8 июня 2016, 18:57

      И футбольная - и не только. Ещё и в общечеловеческом плане.

      3
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