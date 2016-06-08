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    Головин включен в список талантливых молодых игроков Евро-2016

    Журналисты британского издания BBC составили список 12 молодых игроков, которые могут громко о себе заявить на предстоящем Евро-2016. Стоит отметить, что в него вошел Александр Головин, которого назвали «русским Роналду».

    «Головин – атакующий полузащитник, которого называют «русским Роналду». Ему лишь недавно исполнилось 20 лет. Он забивал в двух первых матчах за взрослую сборную, а также выиграл чемпионат Европы-2013 среди юношей. На Евро-2016 он должен заменить травмированного Алана Дзагоева», – такую оценку дали журналисты ВВС.

    Что касается всего списка, то в него вошли следующие футболисты:

    Анте Чорич (Хорватия), Эмре Мор (Турция), Людвиг Аугустинссон, Виктор Линделеф (оба – Швеция), Бартош Капустка, Аркадиуш Милик (оба – Польша), Данилу Перейра, Ренату Санчеш (оба – Португалия), Брель Эмболо (Швейцария), Миши Батшуайи (Бельгия) и Кингсли Коман (Франция).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2016 17:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 9 июня 2016, 07:17

      А где в списке англичанин Рэшфорд?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Deniskl 9 июня 2016, 12:45

      он уже звезда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 8 июня 2016, 21:28

      Хороший парень! Надеюсь ему предоставят шанс на ЕВРО

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12

      ивановец 8 июня 2016, 21:13

      главное что бы не перегорел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 8 июня 2016, 20:47

      Ну ну,дай бог,впрочем,с британской колокольни может и виднее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 8 июня 2016, 19:37

      а где же супер молодежь из супер пупер срамтаковской школы?) с бомжами ясно и так) деньги решают своих не надо)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 8 июня 2016, 19:00

      Капустка)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 июня 2016, 18:25

      Бедная Германия,скоро некому будет играть)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 8 июня 2016, 18:10

      Милик будет лучшим из них, Коман может себя проявить если будет играть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 8 июня 2016, 17:54

      И интересно, одну и ту же статью печатать несколько раз???? А ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1289

      каа > LOKOfanatik19 8 июня 2016, 19:54

      то была 10-ка ФИФА

      0
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      ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > каа 8 июня 2016, 20:07

      ААА... а это 11-ка ....

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 8 июня 2016, 17:45

      странно никто ещё не написал что гинер купил очередное британское издание? а вообще классно когда владелец команды может купить всех и даже путина ахахахахахаха )))))))))

      -1
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