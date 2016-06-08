Коноплянка: «Я нисколько не нервничаю»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не нервничает перед первым матчем на Евро-2016, в котором его команда сыграет со сборной Германии. Встреча состоится 12 июня в Лилле.

«В воздухе во время посадки немного потрясло, но чемпионат, надеюсь, получится для нас более гладким. Сборы в Италии и Швейцарии прошли великолепно, и мы с нетерпением ждем начала чемпионата.

Понимаем, что в лице Германии у нас очень сложный оппонент в стартовом матче, но я нисколько не нервничаю. Сейчас мы просто рады наконец прилететь», – сказал украинец.