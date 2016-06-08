Реднапп: «Я слышал, что у России получили травмы ключевые полузащитники. Как их зовут?»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы между сборными Англии и России.

– В Англии немного знают о вашей команде, пусть наши сборные и играют в одной группе. Я слышал, что у России получили травмы ключевые полузащитники. Как их зовут?

– Денисов и Дзагоев.

– Да, точно! Уверен, что для вас это существенные потери. Знаю, что сборная России – очень амбициозная команда, которая всегда стремится добиться как можно большего.

– Разве Англия не такая же?

– Такая же. К сборной на всех турнирах предъявляют высокие требования, этот – не исключение. Для Англии будет большим разочарованием, если команда не выиграет группу. Вопрос о выходе в 1/8 финала даже не ставится. У нас выросло замечательное поколение футболистов, способное уже сейчас решать серьезные задачи. Посмотрите на состав: Кейн, Алли – фантастические молодые футболисты, у которых большое будущее.

– Выходит, у России в матче с Англией шансов нет?

– Нет, есть! Это будет стартовая игра турнира, а первые матчи обычно выходят тягучими и нерезультативными. Думаю, что Россия большую часть матча проведет в обороне, а Англия будет контролировать мяч.

– И чем все закончится?

– Думаю, ничьей. Но вашей сборной нужно быть очень внимательной, особенно в защите. Остерегайтесь Кейна – он находится в прекрасной форме и может стать лучшим бомбардиром Евро, – сказал Реднапп.