Соловьев: «Калитвинцев – махровый русофоб, укропатриот. За такие решения расстреливать надо!»

Журналист Владимир Соловьев в жесткой форме раскритиковал руководство «Динамо» за назначение главным тренером Юрия Калитвинцева.

«Я уважаю господина Проничева за былые заслуги, но то, что происходит в «Динамо» – я считаю, реально нужно высылать туда бригаду, только неизвестного кого.

Они назначили просто уникального человека. Я не буду вам рассказывать про Орещука, про агентскую мафию. Калитвинцева назначили, человека, который работал выдающимся клубным тренером: в «Волге» работал, вылетел во первый дивизион, набрав всего пару очков за 15 матчей.

Да, работал в сборной Украины, это им помогло. Единственный реальный успех – в молодежке украинской, с сумасшедшим составом. Добился, вышел, но это, извините, – сборная, а на клубном уровне единственная попытка в «Волге» – крайне неудачная.

Это бы еще ничего. Знаешь, что он за человек? Махровый такой русофоб, укропатриот. Он недавно еще говорил, что никогда не будет в России работать, он проводил тренировки на украинском языке, так как русские футболисты все равно понимают, а ему противно говорить на русском. Ладно бы это было в украинской сборной, в Закарпатье, но это было, когда он с «Волгой» работал.

Я понимаю, что тот же Орещук устраивал его в «Волгу», что туда пришли пара голландцев на бешеные бабки. Если хотите, посмотрите, сколько Ромео Кастелен там отыграл, сколько это стоило.

Когда такой легендарный клуб, как «Динамо», с бешеным бюджетом вылетает в первую лигу, и стоит задача вернуться, назначает такого гражданина... Все-таки «Динамо» – не просто клуб, а спортивное общество, которое по-прежнему несет на себе печать министерства внутренних дел, КГБ. То есть для нас «Динамо» – это что-то. Но назначить туда этого гражданина...

Ну, едрена мать, вы чего собрались убить «Динамо» окончательно? Не вопрос. Вы только мне скажите, какой идиот будет спонсировать клуб, который тренирует такой человек и ставит такие задачи?

Мы себя настолько не уважаем? То есть им можно все говорить про русский язык и Россию, а мы после этого говорим: идите нас тренируйте? Ну, вы чего, совсем безмозглые стали? И это в «Динамо»! Еще в ЦСКА пригласите какого-нибудь такого.

Ладно бы был звезда мирового уровня. Да, к «Динамо» сейчас как команде, вежливо говоря, очень много вопросов. Вылетели, но бюджет-то сумасшедший. Уж могли бы себе позволить. Или уже команду настолько сплавили неизвестно кому? Легенду убили. Первое чемпионство 1936 года в СССР – «Динамо». Впервые за 80 лет на глазах у вдовы Яшина – черти. Весь сезон такие решения, за которые расстреливать надо! Просто нужно выгонять все руководство клуба.

И вдруг тихо-тихо, кулуарно протаскивают и назначают такого тренера. Да вообще уже просто», – поделился своим мнением Соловьев в эфире «Вести ФМ».