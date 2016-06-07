Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соловьев: «Калитвинцев – махровый русофоб, укропатриот. За такие решения расстреливать надо!»

Соловьев: «Калитвинцев – махровый русофоб, укропатриот. За такие решения расстреливать надо!»

7 июня 2016, 21:53
19

Журналист Владимир Соловьев в жесткой форме раскритиковал руководство «Динамо» за назначение главным тренером Юрия Калитвинцева.

«Я уважаю господина Проничева за былые заслуги, но то, что происходит в «Динамо» – я считаю, реально нужно высылать туда бригаду, только неизвестного кого.

Они назначили просто уникального человека. Я не буду вам рассказывать про Орещука, про агентскую мафию. Калитвинцева назначили, человека, который работал выдающимся клубным тренером: в «Волге» работал, вылетел во первый дивизион, набрав всего пару очков за 15 матчей.

Да, работал в сборной Украины, это им помогло. Единственный реальный успех – в молодежке украинской, с сумасшедшим составом. Добился, вышел, но это, извините, – сборная, а на клубном уровне единственная попытка в «Волге» – крайне неудачная.

Это бы еще ничего. Знаешь, что он за человек? Махровый такой русофоб, укропатриот. Он недавно еще говорил, что никогда не будет в России работать, он проводил тренировки на украинском языке, так как русские футболисты все равно понимают, а ему противно говорить на русском. Ладно бы это было в украинской сборной, в Закарпатье, но это было, когда он с «Волгой» работал.

Я понимаю, что тот же Орещук устраивал его в «Волгу», что туда пришли пара голландцев на бешеные бабки. Если хотите, посмотрите, сколько Ромео Кастелен там отыграл, сколько это стоило.

Когда такой легендарный клуб, как «Динамо», с бешеным бюджетом вылетает в первую лигу, и стоит задача вернуться, назначает такого гражданина... Все-таки «Динамо» – не просто клуб, а спортивное общество, которое по-прежнему несет на себе печать министерства внутренних дел, КГБ. То есть для нас «Динамо» – это что-то. Но назначить туда этого гражданина...

Ну, едрена мать, вы чего собрались убить «Динамо» окончательно? Не вопрос. Вы только мне скажите, какой идиот будет спонсировать клуб, который тренирует такой человек и ставит такие задачи?

Мы себя настолько не уважаем? То есть им можно все говорить про русский язык и Россию, а мы после этого говорим: идите нас тренируйте? Ну, вы чего, совсем безмозглые стали? И это в «Динамо»! Еще в ЦСКА пригласите какого-нибудь такого.

Ладно бы был звезда мирового уровня. Да, к «Динамо» сейчас как команде, вежливо говоря, очень много вопросов. Вылетели, но бюджет-то сумасшедший. Уж могли бы себе позволить. Или уже команду настолько сплавили неизвестно кому? Легенду убили. Первое чемпионство 1936 года в СССР – «Динамо». Впервые за 80 лет на глазах у вдовы Яшина – черти. Весь сезон такие решения, за которые расстреливать надо! Просто нужно выгонять все руководство клуба.

И вдруг тихо-тихо, кулуарно протаскивают и назначают такого тренера. Да вообще уже просто», – поделился своим мнением Соловьев в эфире «Вести ФМ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Динамо Калитвинцев Юрий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
river31
1465327785
Эмоционально однако. Но если правда, то кто-то реально хочет сгнобить/развалить Динамо. Не комильфо как-то...
Ответить
Hangeldi
1465327939
Гандон ты Соловьев и нацист!!!
Ответить
семенчик
1465328084
Да уж! Теперь шума будет много,это только начало! Но его к зиме все равно уволят!
Ответить
Pourport
1465330789
Калитвинцев не успел спрятать дедовский мундир СС,а вот Соловьев давно спрятал!)))
Ответить
Kulim
1465330849
Жестко, но по делу
Ответить
FanatSerj
1465335382
вот это бомбануло так бомбануло ..
Ответить
Медвепут великий
1465346963
Махровый русофоб, а Соловьев махровый русофил?
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465358460
В советское время на спортивной форме была надпись "С.С.С.Р". Теперь прогибаясь перед западом, надпись - "RUSSIA".
Ответить
Nayturs
1465360491
Орещук: «Негатив в адрес Калитвинцева исходит от радикально настроенных фанатов» Отсюда вывод: Владирир Соловьев радикально настроенный фанат))))
Ответить
Barsuk52
1465368407
Врет в Волге он по русски говарил
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
1
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
Вчера, 12:29
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
Вчера, 11:15
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
14
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+