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    Ибрагимович: «Мое будущее – это A-Z»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович отказался подтвердить информацию о том, что его новым клубом станет «Манчестер Юнайтед».

    «Подтверждения не будет. Хочу, чтобы вы продолжали гадать о том, куда я отправлюсь – мне нравится наблюдать за этим. Когда мне надоест, я дам вам знать», – сказал Ибрагимович.

    Также футболист заявил, что связывает свое будущее с собственным брендом спортивной одежды A-Z.

    «Мое будущее – это A-Z. В Манчестере тоже будут носить A-Z, не переживайте».

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.06.2016 20:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 17:18

      У него по ходу мания величия зашкаливает - всем уже давно наплевать, а ему кажется что на нём свет клином сошёлся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 7 июня 2016, 20:49

      перейдет в голландский AZ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      sold93 > Yurbanoid 7 июня 2016, 20:54

      опередил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Elio 7 июня 2016, 20:24

      Слегка попалился "в Манчестере тоже буду носить")))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Elio 8 июня 2016, 16:24

      Попробуй прочитать еще раз)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 7 июня 2016, 20:07

      ))

      0
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