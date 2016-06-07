Ибрагимович: «Мое будущее – это A-Z»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович отказался подтвердить информацию о том, что его новым клубом станет «Манчестер Юнайтед».

«Подтверждения не будет. Хочу, чтобы вы продолжали гадать о том, куда я отправлюсь – мне нравится наблюдать за этим. Когда мне надоест, я дам вам знать», – сказал Ибрагимович.

Также футболист заявил, что связывает свое будущее с собственным брендом спортивной одежды A-Z.

«Мое будущее – это A-Z. В Манчестере тоже будут носить A-Z, не переживайте».