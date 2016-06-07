Ибрагимович: «Многие думают, что знают, где я буду играть, но на самом деле они не знают»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, который покинет клуб этим летом, уверен, что мог бы остаться в Париже.

«С тех пор, как я уехал из Парижа, здесь все время шел дождь. Город плакал. Сегодня я вернулся, и светит солнце. Если бы я хотел, то мог бы остаться в «ПСЖ» еще на пять лет.

Многие люди думают, что знают, где я продолжу свою карьеру, но они не знают ничего. Меня это забавляет», – сказал Ибрагимович.

Напомним, будущее Ибрагимовича связывают с «Манчестер Юнайтед».