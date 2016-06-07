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    Ибрагимович: «Многие думают, что знают, где я буду играть, но на самом деле они не знают»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, который покинет клуб этим летом, уверен, что мог бы остаться в Париже.

    «С тех пор, как я уехал из Парижа, здесь все время шел дождь. Город плакал. Сегодня я вернулся, и светит солнце. Если бы я хотел, то мог бы остаться в «ПСЖ» еще на пять лет.

    Многие люди думают, что знают, где я продолжу свою карьеру, но они не знают ничего. Меня это забавляет», – сказал Ибрагимович.

    Напомним, будущее Ибрагимовича связывают с «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Twitter

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    07.06.2016 19:19
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 7 июня 2016, 19:55

      Сегодня 07.06.16 г. Где обещанное заявление?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 7 июня 2016, 19:32

      набивает цену

      0
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