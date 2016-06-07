Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Цена самого дешевого VIP-билета на ЧМ-2018 составляет 850 долларов

Цена самого дешевого VIP-билета на ЧМ-2018 составляет 850 долларов

7 июня 2016, 15:30
8

В продаже появились самые дорогие билеты на матчи ЧМ-2018 в России. Сообщается, что уже был приобретен один пакет на сумму 2,1 миллиона долларов.

Некоторое количество билетов реализуется в виде пакетов «Большая тройка», которые состоят из лучших мест на 19 матчей в Москве и Санкт-Петербурге, куда входят матч-открытие, оба полуфинала и финал. Цена самого дорогого пакета составляет около 2,8 миллиона долларов. Уже были куплены пакеты стоимостью 1,4 миллиона, 1,8 миллиона, 1,9 миллиона и 2,1 миллиона долларов.

Самый дешевый VIP-билет можно приобрести за 850 долларов минимум. Он включает в себя возможность посетить один матч, а также гостиничный сервис, питание и напитки, памятный подарок, телетрансляции, парковку.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алекс88
1465307882
Всего ни чего...денек на заводе поработать
Ответить
BlackMurder
1465313466
Сколько будет стоить бюджетный билет?
Ответить
ALeX-161-rus
1465316954
Блин, малость не хватает месячной зарплаты на вип билет, баксов 150))) Да и вообще нах .. не нужен ваш билет такой
Ответить
Deniskl
1465556806
Ёбнуться можно...
Ответить
Ailend
1466621554
850 евро ну ну...
Ответить
Berdchanin
1467030481
До сих пор думаю, что доллар 30 рублей )
Ответить
Loko_Roma
1467127510
Интересно, сколько же будет стоить билет например в Саранске, на матч каких нибуть любителей из Океании.
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
1
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
ФотоГрязный поступок Доннаруммы в матче с Боснией
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+