Цена самого дешевого VIP-билета на ЧМ-2018 составляет 850 долларов

В продаже появились самые дорогие билеты на матчи ЧМ-2018 в России. Сообщается, что уже был приобретен один пакет на сумму 2,1 миллиона долларов.

Некоторое количество билетов реализуется в виде пакетов «Большая тройка», которые состоят из лучших мест на 19 матчей в Москве и Санкт-Петербурге, куда входят матч-открытие, оба полуфинала и финал. Цена самого дорогого пакета составляет около 2,8 миллиона долларов. Уже были куплены пакеты стоимостью 1,4 миллиона, 1,8 миллиона, 1,9 миллиона и 2,1 миллиона долларов.

Самый дешевый VIP-билет можно приобрести за 850 долларов минимум. Он включает в себя возможность посетить один матч, а также гостиничный сервис, питание и напитки, памятный подарок, телетрансляции, парковку.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.