Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» не намерен платить 38 миллионов за Пьянича

    «Ювентус» заинтересован в приобретении хавбека «Ромы» Миралема Пьянича, однако руководство «бьянконери» не намерено платить римлянам сумму отступных в размере 38-ми миллионов евро, указанную в контракте игрока.

    Туринский клуб надеется, что ему удастся снизить денежную компенсацию за боснийца с помощью включения в сделку одного из своих футболистов.

    Тем не менее, «волки», вероятно, не пойдут на такие условия, так как им нужны деньги от продажи Пьянича для соответствия правилам финансового фэйр-плей.

    В завершившемся розыгрыше Серии А полузащитник принял участие в 33-х встречах, забил 10 мячей и сделал 12 голевых передач.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2016 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11