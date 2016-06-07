Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матч Англия – Россия на Евро-2016 прокомментируют Набутов и Малафеев

    Первый матч сборной России на Евро-2016 прокомментируют телеведущий Кирилл Набутов и экс-голкипер национальной команды Вячеслав Малафеев. Напомним, что в первой игре турнира россияне сыграют с Англией. Встреча пройдет 11 июня, а в прямом эфире ее покажет Первый канал.

    «Мы со Славой Малафеевым действительно прокомментируем вдвоем первый матч сборной России на Евро-2016. Сразу оговорюсь, что речь пока идет именно об одной, стартовой игре нашей сборной на Евро. Дело в том, что два следующих матча сборной России на групповом этапе, против сборных Словакии и Уэльса, покажет телеканал «Россия 1». Первый же канал покажет затем матч россиян уже в 1/8 финала — естественно, при условии, что наши футболисты туда попадут. Так что пока можно говорить только об одной игре, которую прокомментируем мы с Малафеевым. К тому же вдруг наши ее проиграют — и мы со Славой будем признаны нефартовыми для сборной?» — сказал Набутов в интервью «Фонтанке».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2016 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 8 июня 2016, 13:19

      Набутов это кто? вот если б Малафеев с Губерниевым комментировали)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      киришанин 7 июня 2016, 18:05

      Черданцева хотелось-бы-он фартовый))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      CheKubana 7 июня 2016, 15:43

      Оба хороших человека и личности. Надеюсь сборная не подведёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kulim 7 июня 2016, 15:26

      Мда...ну почему не Стогниенко?(

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      shava-andrey > Kulim 7 июня 2016, 18:27

      Стогниенко на ВГТРК

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июня 2016, 15:20

      Будут искать судейские ошибки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3682

      lordmrv 7 июня 2016, 14:26

      а что не Орлов то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 7 июня 2016, 14:07

      интересно будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 7 июня 2016, 13:48

      Набутов неинтересен,как комментатор, а может болельщики путем голосования? А что естественный отбор?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 7 июня 2016, 13:17

      Один умеет говорить, но ничерта не понимает в футболе, другой понимает но.....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > neveldomha 7 июня 2016, 13:34

      ну вот и дополнят друг друга, - решили на "Первом")

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 июня 2016, 13:12

      а то прям Гусев супер фартовый комментатор, полез в хоккей и там начали проигрывать....
      И будет забавно если в эфире кое кто, кое кого "датским" комментатором обзовет ))))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11