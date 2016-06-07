Шишкин: «Задачи на Евро в команде пока не обсуждались»

Защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о задачах национальной команды на Евро-2016.

«Задачи на Евро в команде пока не обсуждались. Но понятно, что надо бороться как минимум за выход из группы. Кто-то считает ее проходимой. Но предыдущие турниры показали: любые прогнозы в футболе не работают, на поле все будет совершенно по-другому. И, конечно же, общаясь с ребятами из сборной-2008, очень хочется повторить их достижение, чтобы за нас, как тогда, радовалась вся страна», — сказал Шишкин.

Напомним, что Россия сыграет в одной группе с Англией, Уэльсом и Словакией.