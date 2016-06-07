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    Калиниченко: «Подбор футболистов в «Спартаке» не позволял претендовать на чемпионство»

    Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко дал оценку выступлениям команды в минувшем сезоне. По его словам, подбор футболистов в «Спартаке» не дал возможности претендовать на чемпионство.

    «У нас все стабильно нестабильно. Уже который год ждешь от команды прорыва, ровного выступления от начала чемпионата до конца. Того, что, к сожалению для всех спартаковцев, показывает ЦСКА. «Спартак» же болтает, как самолет в турбулентности, – можем дважды проиграть «Уфе», а ничья в первом туре равнозначна проигрышу, и позволить «Зениту» отскочить в концовке при нашем полном преимуществе.

    Вижу ли изменения при Аленичеве по сравнению с сезоном Якина? По игре – да, по результату – нет. Люди в большинстве своем остались те же. Как говорится, старого пса новым трюкам не научишь. Как бы ни было обидно, подбор футболистов в «Спартаке» не позволял и не позволяет претендовать на чемпионство.

    Выход в Лигу Европы — хороший результат для этой команды с учетом того, как складывался сезон. Конечно, хочется постоянного участия в Лиге чемпионов, это как минимум. А максимальная цель – хоть какой-то трофей. Уже 13 лет без титулов», — сказал украинец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2016 07:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1481

      GM 7 июня 2016, 19:24

      А как же Кубок Соли?!
      Можно еще разок повторить, чтобы вкус к победам не потерять ;)

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 июня 2016, 13:25

      Подбор футболистов в Ростове позволял претендовать на чемпионство, в Спартаке нет. Ясно, понятно. Логика 0.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > mgordeev 7 июня 2016, 13:41

      там тренер кто? правильно а у вас Аленичев вот и вся разница

      3
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      Рейтинг: +171

      Мы Русские > mgordeev 7 июня 2016, 15:46

      В Ростове плохой подбор Футболистов? Сравни по позициям, выйдет не хуже. Другое дело, что половина в арендах была, с кем Бердыев сейчас останется.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Мы Русские 7 июня 2016, 16:52

      ага, чего стоит левый защитник и вратарь, которых выгнали из Спартака за профнепригодность. В новом сезоне Ростов за чемпионство бороться не будет, это ясно. Однако проходной командой не будет тоже. Что касается подбора по персоналиям - состав Ростова был в сентябре в разы хуже, чем в Спартаке. Вот только за год наш состав потерял в цене, а их - вырос. Это показатель работы тренера.

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 7 июня 2016, 12:28

      Для начала хорошо бы научиться не терять очки с аутсайдерами. А для этого подбор игроков вполне нормальный. А если прибавить эти очки можно надеяться на любое место выше пятого.

      1
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      Рейтинг: +57

      Kos77 7 июня 2016, 11:02

      зенька средний проект. По нему нельзя ровнять

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 7 июня 2016, 09:00

      Руководство в Спартаке не позволяет бороться за чемпионство

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 июня 2016, 07:57

      А Бердыев с тем же составом в ЛЧ забрался!

      -1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 июня 2016, 07:32

      старого пса новым трюкам не научишь.

      0
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