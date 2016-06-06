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    Макелеле расторг контракт с «Монако»

    Бывший футболист сборной Франции Клод Макелеле покинул пост технического директора «Монако». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    «Клод – настоящий профессионал и действительно большая личность. Он привнес свой опыт в Академию клуба. Но ни Макелеле, ни клубу не удалось найти идеальную роль для него в спортивной структуре.

    Он был честен с нами, чтобы сказать об этом, и мы совместно решили закончить сотрудничество и остаться в хороших отношениях», – заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

    Напомним, что Макелеле пришел в «Монако» 8 января.

    Источник: ФК «Монако»

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    06.06.2016 18:06
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