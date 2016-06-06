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  • Бабаев: «Говорить о том, что Тошич покинет ЦСКА, преждевременно»

Бабаев: «Говорить о том, что Тошич покинет ЦСКА, преждевременно»

6 июня 2016, 15:42
2

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не форсирует слухи относительно возможного ухода из команды полузащитника сборной Сербии Зорана Тошича.

«Намерен ли ЦСКА предложить Тошичу новый контракт? Вернется из расположения сборной – обязательно с ним пообщаемся на эту тему.

Зоран давно уже в ЦСКА. Пока говорить о том, что Зоран покинет команду, преждевременно. Это рабочая ситуация. С Тошичем уже продлевался контракт. Думаю, не возникнет больших проблем и на этот раз.

Компромисс будет найден. А если поступит предложение, которое устроит футболиста и клуб, то все возможно. Но сейчас этот разговор в сослагательном наклонении», – заявил Бабаев.

Действующий контракт Тошича с клубом рассчитан до лета 2017 года. Сам игрок допустил, что может сменить клуб, если получит хорошее предложение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (2)
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sour12
1465259972
если зоран будет держать марку и немного добавит мне кажется он должен до конца карьеры оставаться в команде...игрок сильный и стабильный всегда будет полезен и наверно останется как тренер потом....
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gor77
1465292502
Господа редакторы сайта! Большая просьба, вы уж сразу выкладывайте полное интервью. Ведь лучше сразу прочитать о чём говорит человек, чем маленькими кусочками. А то странно получается, новость или интервью есть, а вы начинаете "разбивать" на части, выдавая "это" за новость. Тем более, делаете ссылку на первоисточник.
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