Бабаев: «Говорить о том, что Тошич покинет ЦСКА, преждевременно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не форсирует слухи относительно возможного ухода из команды полузащитника сборной Сербии Зорана Тошича.

«Намерен ли ЦСКА предложить Тошичу новый контракт? Вернется из расположения сборной – обязательно с ним пообщаемся на эту тему.

Зоран давно уже в ЦСКА. Пока говорить о том, что Зоран покинет команду, преждевременно. Это рабочая ситуация. С Тошичем уже продлевался контракт. Думаю, не возникнет больших проблем и на этот раз.

Компромисс будет найден. А если поступит предложение, которое устроит футболиста и клуб, то все возможно. Но сейчас этот разговор в сослагательном наклонении», – заявил Бабаев.

Действующий контракт Тошича с клубом рассчитан до лета 2017 года. Сам игрок допустил, что может сменить клуб, если получит хорошее предложение.