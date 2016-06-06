Совет директоров «Динамо» утвердил кандидатуру Калитвинцева

Украинский тренер Юрий Калитвинцев в ближайшее время официально возглавит московское «Динамо». Такое решение принял совет директоров клуба, утвердивший Калитвинцева. Помогать ему в столичном клубе будет Юрий Ковтун.

Калитвинцев выступал за «Динамо» с 1992 по 1994 год. В качестве тренера он возглавлял «Закарпатье» и нижегородскую «Волгу», а в 2010-2011 годы являлся исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Ковтун несколько дней назад расторг контракт с «Тосно», где являлся старшим тренером. В бытность игроком Ковтун выступал за «Динамо» с 1993 по 1998 год.