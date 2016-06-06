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  • Совет директоров «Динамо» утвердил кандидатуру Калитвинцева

Совет директоров «Динамо» утвердил кандидатуру Калитвинцева

6 июня 2016, 15:05
6

Украинский тренер Юрий Калитвинцев в ближайшее время официально возглавит московское «Динамо». Такое решение принял совет директоров клуба, утвердивший Калитвинцева. Помогать ему в столичном клубе будет Юрий Ковтун.

Калитвинцев выступал за «Динамо» с 1992 по 1994 год. В качестве тренера он возглавлял «Закарпатье» и нижегородскую «Волгу», а в 2010-2011 годы являлся исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Ковтун несколько дней назад расторг контракт с «Тосно», где являлся старшим тренером. В бытность игроком Ковтун выступал за «Динамо» с 1993 по 1998 год.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо Ковтун Юрий Калитвинцев Юрий
Комментарии (6)
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семенчик
1465217339
а что других тренеров не нашлось?
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Alex3920486
1465217929
Пипец блин...Я не болельщик Ди, но действительно не нашлось других кондидатур...?!
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vgarakh
1465218648
Совет директоров Динамо продолжает чудить.
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Plane
1465219674
Уж лучше Хохлова, Силкина, или кого другого
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valike35
1465220191
Неплохой выбор для них
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o33uk
1465243756
Идиоты надо было Гончаренко заманивать.
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