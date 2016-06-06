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    Жиру: «Франция прибавила по сравнению с прошлым чемпионатом»

    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру считает, что пришло время его национальной команде выигрывать и творить историю.

    «Та атмосфера, которая была создана в команде Дешамом после прихода в сборную, помогает всем игрокам. Настало то время для сборной Франции, чтобы творить историю. Пришла наша очередь выиграть что-то с национальной командой.

    Именно микроклимат в команде позволяет новичкам быстро адаптироваться в сборной. Мы прибавили по сравнению с прошлым чемпионатом мира в Бразилии», – рассказал Жиру.

    На предстоящем Евро-2016 Франция будет играть в группе А. Ее соперниками будут Румыния, Албания и Швейцария.

    Источник: Guardian.com

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    06.06.2016 12:09
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