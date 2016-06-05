Клубы РФПЛ и ФНЛ больше не будут платить налог на легионеров

Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов заявил, что начиная со следующего сезона будет отменен налог на легионеров в РФПЛ и ФНЛ.

«Налога со следующего сезона не будет. На последнем исполкоме, который был неделю назад, выплаты за легионеров убрали из регламентов РФПЛ и ФНЛ, после чего их утвердили.

Все семь миллионов рублей, которые были собраны за легионеров, пошли на пользу российскому футболу. На них мы приобрели учебно-методические материалы для 10500 специалистов, открыли рабочие места для детских тренеров в 80-ти регионах страны, обучили 1200 тренеров категории С и купили формы для 40 детско-юношеских сборных», – сообщил Ибрагимов.

Налог на иностранных футболистов был введен в 2015-м году. Согласно ему, РФС обязал клубы Премьер-лиги вносить за каждого легионера 300 тысяч рублей, клубы ФНЛ – 150 тысяч.