«Арсенал» подпишет Мхитаряна за 20 миллионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян близок к тому, чтобы во время летнего трансферного окна пополнить ряды «Арсенала». По информации источника, «канониры» выиграли борьбу у «Челси» и заплатят за переход армянского футболиста 20 миллионов фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что Мхитарян не будет продлевать контракт с «Боруссией». В нынешнем сезоне полузащитник провел за немецкий клуб в Бундеслиге 31 матч, в которых забил 11 голов.