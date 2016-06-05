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    «Арсенал» подпишет Мхитаряна за 20 миллионов

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян близок к тому, чтобы во время летнего трансферного окна пополнить ряды «Арсенала». По информации источника, «канониры» выиграли борьбу у «Челси» и заплатят за переход армянского футболиста 20 миллионов фунтов.

    Напомним, ранее сообщалось, что Мхитарян не будет продлевать контракт с «Боруссией». В нынешнем сезоне полузащитник провел за немецкий клуб в Бундеслиге 31 матч, в которых забил 11 голов.

    Источник: The Sun

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    05.06.2016 15:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 6 июня 2016, 09:16

      Что-то всех за 20ку берут, ъотя цена выше что-то здесь не так)

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 5 июня 2016, 21:24

      что-то не похоже на Арсенал. неужели в голове у Венгера что-то щелкнуло?)

      0
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 5 июня 2016, 19:45

      да пусть уходит . главное бабло на нем срубить

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июня 2016, 15:30

      Дёшево отдают

      4
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > алекс88 5 июня 2016, 18:28

      у него контракт типа заканчивается

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