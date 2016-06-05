«Реал» может провести переговоры с Де Хеа накануне Евро-2016

Переговоры между «Реалом» и голкипером «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давидом Де Хеа на предмет возможного перехода могут пройти накануне Евро-2016. На этом настаивает сам игрок, который хочет определиться со своим будущим до старта континентального первенства.

В случае положительного исхода переговоров, де Хеа обойдется «сливочным» в 50 миллионов евро. Отметим, что видеть испанского стража ворот в команде уже долгое время хочет президент Королевского клуба Флорентино Перес.

При этом, вероятный переход Де Хеа не вызывает радости у наставника «Реала» Зинедина Зидана, для которого вратарь Кейлор Навас по-прежнему является номером один в воротах.