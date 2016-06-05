Ибрагимович: «Несмотря на возраст, я проделываю чертову уйму работы»

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович уверен, что возраст не мешает ему показывать футбол высокого уровня.

«Я доказал, что все еще имею молодой ум. Ментальность – это половина успеха в футболе, и у меня с этим никогда не было проблем.

34 мне года или 35, но у меня еще не было сезона лучше, чем этот. Я все еще развиваюсь как игрок. Все дело в том, что сделать свою работу, а проделываю чертову уйму работы», – сказал Ибрагимович.

Напомним, будущее шведа связывают с «Манчестер Юнайтед».