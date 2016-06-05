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    Акинфеев – самый дорогой игрок России на ЧЕ, Игнашевич и Головин стоят меньше всех

    Сайт Transfermarkt оценил трансферную стоимость всех игроков, который попали в заявку сборной России на чемпиона Европы, а также подсчитал общую стоимость команды.

    Самым дорогим футболистом в составе россиян признан Игорь Акинфеев, которого оценили в 14 миллионов евро. В пятерку также попали Олег Шатов (13 миллионов), Игорь Смольников (10 миллионов), Павел Мамаев (9 миллионов) и Артем Дзюба (9 миллионов).

    Наименьшую рыночную стоимость среди россиян имеют Сергей Игнашевич и Александр Головин (по 500 тысяч).

    Суммарная стоимость 23 игроков сборной России составила 133,5 миллиона евро – это третий показатель среди команд группы B. Сборную Уэльса оценили в 168,6 миллиона, Англии – в 446 миллионов, Словакии – в 91,1 миллиона.

    Источник: Transfermarkt

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    05.06.2016 00:45
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 июня 2016, 16:24

      У валийцев походу больше половины сумарной стоимости у Бэйла

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 5 июня 2016, 11:44

      дзюбилоида оценили в 9 млн., но кто их даст за него?)))

      2
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      Рейтинг: +377

      bringing 5 июня 2016, 11:07

      Деньги просто так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 июня 2016, 10:22

      Акинфеев самый распиаренный. Один рекорд в ЛЧ чего стоит.

      2
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 5 июня 2016, 10:00

      Будем надеяться, что после ЧЕ, стоимость наших игроков возрастет в разы!
      Смолов с Мамаевым в паре за 100 пойдут.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > sochi-2013 5 июня 2016, 14:37

      Рублей, что ли?

      1
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      Рейтинг: +354

      valike35 5 июня 2016, 09:34

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 5 июня 2016, 09:32

      О каких миллионах они говорят ? Они все бесценны. А если бесценны , значит не стоят ничего.

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 5 июня 2016, 09:31

      акинфеев дыра сборной глотает все что летит 14 лямов смешно

      4
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      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > geragera 5 июня 2016, 10:08

      НЕ согласен. Если бы Акинфеев отстоял с Францией, могли бы и ничью выцарапать. Акинфеев после провала на ЧМ в сборной ошибался редко и не катастрофично. А в клубе он ошибается реже, чем любой из вратарей нашего чемпионата. Плохо играет он только в ЛЧ, и это уже неисправимый комплекс. В целом, я считаю, он стоит этих миллионов.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Вомбат 5 июня 2016, 15:00

      А в ЧР ему мало забивают, потому что в купленных матчах, даже по воротам не бьют.
      А вот на ЕВРО Игорёк класс покажет.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 5 июня 2016, 09:06

      Акинфеев не понятно почему, а остальные старый и малый.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 5 июня 2016, 08:27

      В футбол играют не цифры, сколько раз уже в этом убеждались.

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Томь вперёд 5 июня 2016, 10:11

      Увы, как правило, в футбол играют именно цифры. Побеждают команды с высшей стоимостью состава. Атлетико Мадрид очень пытался доказать обратное - не вышло. Примеры Ростова и Лестера, своей исключительностью подтверждают правило.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Вомбат 5 июня 2016, 12:01

      атлетико не пытался доказать обратное, они пытались играть в антифутбол, и к счастью, не вышло у них!
      А вот Лестер и Ростов как раз доказали, что в футбол играют не цифры!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > diadushka 5 июня 2016, 14:57

      А как по твоему должен играть Атлетико против Баварии и Барселоны??О каком антифутболе идёт речь??Команда дошла до финала ЛЧ.Забив при этом 3 гола немцам на их поле!

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