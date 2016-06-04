Торбинский: «Пожалуй, от сборной на Евро-2016 я ничего не жду»

Полузащитник национальной команды России Дмитрий Торбинский рассказал о том, как проходит тренировочный сбор накануне чемпионата Европы.

«Текущий сбор с национальной командой отличается от предыдущих только тренерским штабом. В целом, одно и то же. Сначала идет серьезная нагрузка, которая постепенно снижается. Далее подводят к играм на Евро-2016. Отличие только в тренерском штабе и их правилами поведения на сборах.

В сборной царит положительная атмосфера. Мы все друг друга давно знаем. Атмосфера, с одной стороны, рабочая, а с другой – иногда отвлекаемся от этого. Если ты попадаешь на большой турнир с национальной командой – раз в два года после регулярного сезона начинаются сборы. Это вопрос привычки. В последние два турнира сборная России попадала, хотелось бы, чтобы команда попадала и была возможность отправляться с ней на каждый форум. У меня силы после чемпионата России остались», – сказал Торбинский в интервью «Хет Трик ТВ».

Также футболист поделился ожиданиями от выступления сборной на турнире.

«Пожалуй, от сборной на Евро-2016 я ничего не жду. Мы также ничего не ждали в 2008 году, а вышло так, что порадовали страну. Есть определенные игровые моменты, над которыми мы работаем, стараемся минимизировать ошибки. Естественно, Россия не является фаворитом Евро-2016, но при удачных раскладах эта команда по составу может «выстрелить», как я думаю».