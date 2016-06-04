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    «Енисей» подтвердил, что займет место «Смены» в следующем сезоне ФНЛ

    Президент «Енисея» Виктор Кардашов заявил, что красноярская команда займет место «Смены» в ФНЛ. Напомним, клуб из Комсомольска-на-Амуре не сможет сыграть в следующем розыгрыше турнира из-за финансовых проблем.

    «После отказа «Смены» от выступления в футбольной национальной лиге Игорь Ефремов отправил официальное письмо «Енисею» с предложением остаться в ФНЛ. Директор красноярского клуба принял предложение, поэтому уже совсем скоро команда начнет подготовку к играм ФНЛ. С личностью главного тренера «Енисей» пока не определился. Рассматриваются несколько вариантов, думаю, к 9 июня все будет окончательно решено», – сказал Кардашов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.06.2016 18:23
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 19:41

      Отчень достойная смена...

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