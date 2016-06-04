Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Наводнение не сорвет подготовку сборной России к Евро-2016

    Сильнейшее наводнение во Франции не сможет помешать сборной России нормально готовиться к стартовой встрече на чемпионате Европы с командой Англии.

    В понедельник подопечные Леонида Слуцкого приступят к тренировкам в Круасси-сюр-Сен, где сборную России ждут два натуральных поля.

    «У нас нет никакого наводнения. Река затопила подвалы домов, расположенных на набережной. Но наш комплекс находится выше, так что оба поля, предназначенных для сборной России, не затронуты», – сообщил представитель комплекса Parc Omnisports в Круасси-сюр-Сен Лоран Трибу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2016 14:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 19:22

      Ни в огне не горим , не в воде потонем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 4 июня 2016, 19:00

      вы такие глупые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 4 июня 2016, 15:28

      Урра...еще один повод(наряду с Дзагой) оправдать бездарность сборников.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 июня 2016, 14:41

      А, РУССКИМ всё не по чём!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11