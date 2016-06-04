Луческу: «Санкт-Петербург – один из самых красивых городов мира»

Новый наставник «Зенита» Мирча Луческу рассказал о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

«Мой последний визит получился довольно коротким и продлился всего один день. Но зато я увидел удивительный Санкт-Петербург с Невы. Что я могу сказать? Это настоящая фантастика. Сложно описать в двух словах. Один из самых красивых городов не только России и Европы, но и всего мира. Мне здесь очень нравится.



Чувствуется, что у города богатая история. Здесь происходило много важных событий. Я очень надеюсь, что совсем скоро у меня появится свободное время и я наконец смогу погулять по Петербургу. Тщательно его осмотреть и изучить со всех сторон», — рассказал румынский специалист.