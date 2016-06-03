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  • Чередник: «У Луческу каждый должен знать свое место на поле»

Чередник: «У Луческу каждый должен знать свое место на поле»

3 июня 2016, 19:33
2

Один из селекционеров «Шахтера» Алексей Чередник рассказал о том, чего стоит ожидать болельщикам «Зенита» после прихода Мирчи Луческу в клуб из Санкт-Петербурга.

— Могу сказать однозначно: увидите красивый футбол! Он любит, чтобы команда доминировала на поле, использовала красивые комбинации, играла в короткий пас. Правда, в последнее время, когда мы продали ведущих игроков, Луческу изменил почерк «Шахтера». Команда стала играть с оглядкой на оборону, рационально, на контратаках. Раньше он придерживался известного принципа: вы нам забьете, сколько сможете, мы вам — сколько захотим. Это работало. Но последние год-два команда стала более выдержанной, терпела, ждала своего шанса — за счет этого добивалась результата. Стиль «Шашки наголо» остался в прошлом. При этом команда все равно показывала симпатичный футбол, добивалась результата — просто сменились акценты.

— Какие игровые схемы предпочитает Луческу?

— У него схема одна: 4-2-3-1. То есть насыщает среднюю линию, где играют талантливые ребята. Смотрите, за последнее время у нас два игрока становились лучшими бомбардирами чемпионата Украины, не будучи форвардами. Мхитарян, атакующий полузащитник, и пришедший на его место Тейшейра. У него все могут забить, все участвуют в атаке, это его концепция. И крайние защитники подключаются, и центральные. Атакуют большими силами. Но при этом соблюдается баланс.

— Если видели «Зенит» последних лет, как думаете, много времени уйдет на переделку?

— Какое-то время, конечно, уйдет на ознакомление, постановку игры. «Шахтер» придерживался принципа командной игры. Если бы даже Месси туда пришел при Луческу, он подстраивался бы под стиль. «Шахтер» никогда не играл на одного игрока. Конечно, Мирча будет перестраивать «Зенит» под свое видение. Какого-то акцента в игре — на Халка или на Дзюбу — не будет. Согласно требованиям Луческу каждый должен знать на поле свой маневр, где находиться и куда открываться. Он будет строить команду-звезду, а не команду звезд. Каждый должен работать как винтик в отработанном механизме.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (2)
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Виталий1
1464974532
Ну дай-то Бог, если так!
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арейская
1464992265
Ну да, а Лучано и Андре даже и не знали, что у игрока может быть свое место на поле...
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