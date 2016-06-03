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    «Зенит» готов рассмотреть предложения о продаже Халка

    Президент «Зенита» Александр Дюков дал понять, что сине-бело-голубые расстанутся с нападающим Халком в том случае, если бразилец решит уйти из петербургского клуба.

    «В настоящий момент Халк наш игрок, и мы заинтересованы, чтобы он остался в нашей команде. Предложений в настоящий момент из китайских и других клубов мы не получали. У него есть действующий контракт, он важен для нас.

    Если такие предложения поступят и Халк попросит нас его продать, то мы рассмотрим это предложение. Повторюсь, в любом случае мы постараемся сохранить этого игрока. Пока что все это гипотетически», – сказал Дюков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.06.2016 16:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +875

      sidul1 3 июня 2016, 23:45

      будет жаль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Denis S. 3 июня 2016, 20:17

      Кто-то уходит, кто-то приходит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 3 июня 2016, 19:50

      нееееет.....

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 июня 2016, 18:43

      Халк только и тащит этот никчемный коллектив, без него зенит - среднячок! Никто из звезд не рвется в рфпл, поэтому в Росии их аж......1 - Халк, еще и его продайте

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > diadushka 3 июня 2016, 20:33

      ты наверное мясной а кто тащит вас пищевичек промесик если его отдать то у вас шпартак заГлушается

      0
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Garrincha58 4 июня 2016, 17:11

      не угадал, ванга из тебя хреновая.......
      я вообще не за кого в чемпионате мудко! На кого смотреть? Разве есть норм команды?))) Ну Краснодар еще куда ни шло...... Остальные команды ни о чем, а кто выше в таблице определяется грамотной стратегической кабинетной игрой!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +14

      зил-130 3 июня 2016, 17:24

      ХАЛК--- РЕКЛАМА РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > gosproektikabinet 3 июня 2016, 20:31

      ты сам небось несунок все тащишь себе в матрас

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2016, 17:12

      если придет Керж и вдруг вернется Денисов то Халк сбежит из этого бардака сразу же

      -2
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