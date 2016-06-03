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    Сегодня стартует Кубок Лоусона-2016 по киберфутболу

    Сегодня в Москве пройдет открытие «Кубка Лоусона-2016», чемпионата по виртуальному футболу. Турнир пройдет в два этапа: первый будет тренировочным, любой желающий может играть на официальном сайте Кубка. Там же нужно зарегистрироваться. Второй этап – квалификационный, стартует в августе. Осенью лучшие игроки в виртуальный футбол соберутся в Москве на полуфинальные и финальные игры, где и вручат «Кубок Лоусона 2016».

    В этом году чемпионат пройдет сразу в трех странах – России, Украине и Казахстане.

    Первый «Кубок Лоусона» состоялся в 2015 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2016 16:15
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