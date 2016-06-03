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    Гилерме: «Акинфеев — уникальный вратарь»

    Вратарь сборной России Гилерме считает Игоря Акинфеева уникальным футболистом. О своем отношении к первому номеру сборной Гилерме рассказал после матча с Чехией (1:2).

    «Я согласен с мнением, что Акинфеев — уникальный вратарь. Он большой талант. У него очень много сильных качеств, это очень разноплановый голкипер. Какое качество он перенял бы у Акинфеева? Прежде всего — умение читать игру.

    Результат не имел значения, все же это товарищеский матч, тренировочный. Нельзя не отметить, что тренировки у нас были очень тяжелые — мы играли на фоне высоких нагрузок. Теперь же стало полегче. Поэтому, думаю, полегче для нас в физическом плане должен сложиться следующий товарищеский матч — с командой Сербии», — сказал страж ворот.

    Источник: ТАСС

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    03.06.2016 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 июня 2016, 19:52

      Акинфеев:
      "Гилерме, вынь язык из моей задницы, так делают собаки, ты ведь не собака гилерме?")

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