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    Ройс обратился к болельщикам по поводу своей травмы

    Полузащитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Марко Ройс обратился к поклонникам и отметил, что решение о пропуске Евро было вынужденным и далось ему тяжело. Ройс получил травму приводящей мышцы и не смог подготовиться к чемпионату Европы вместе со сборной Германии.

    «Дорогие болельщики! Я решил не упускать возможность и сообщить вам лично о своем повреждении. К сожалению, я травмировал приводящую мышцу в ходе финального матча Кубка Германии против мюнхенской «Баварии».

    В течение двух недель мы с врачами немецкой федерации футбола пытались восстановить мою физическую форму, но увы, никакого прогресса мы не добились.

    Совместно с главным тренером национальной команды Йоахимом Левом мы пришли к выводу, что если я приму участие в Евро, то никакой пользы не будет как для сборной Германии, так и для моего здоровья. Сейчас самое главное для меня – как можно скорее восстановиться и вернуться на поле, чтобы помогать добиваться побед «Боруссии» и сборной Германии!», – написал Ройс на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

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    03.06.2016 01:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 3 июня 2016, 12:04

      ну если немцы еще и ЧЕ возьмут без Ройса тогда обиднее некуда уже для него же

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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 3 июня 2016, 06:16

      Хрустальный.

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