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    Десайи: «Моуринью всегда хотел в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший игрок «Челси» Марсель Десайи прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    «Однажды я вместе с Жозе был на конференции в Мексике. Отлично помню, как он уходил из миланского «Интера» в «Реал». Тогда он сказал, что однажды вернется в Англию, но он мечтал прийти в «МЮ», а не возвращаться в «Челси». Жозе всю карьеру уважал и восхищался «Манчестер Юнайтед». Луи ван Гаал уже потратил более 200 миллионов евро, Моуринью потратит еще 250 миллионов. Это будет фантастическая команда, я в этом уверен», – сказал Десайи.

    В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял пятое место в чемпионате Англии.

    Источник: BBC

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    03.06.2016 00:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +72

      Elio 3 июня 2016, 00:47

      Сер Алекс даже половину этих денег не тратил...

      4
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > Elio 3 июня 2016, 04:28

      Ты прав, он делал точечные усиления, или покупал 1 дорого (30-40 млн) игрока и все... а эти же, пачками скупают а толку то.. ладно хоть свои заработанные тратят, а не у владельцев кляньчут...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +72

      Elio > LOKOfanatik19 3 июня 2016, 12:07

      Просто очень жаль что такой клуб с прекрасной историей и традициями развалили. Лучше бы Гигза назначили.

      2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > Elio 3 июня 2016, 13:30

      Гиггз сыроват, это не Реал, где пришел Зидан и выиграл ЛЧ, где и без него могли бы выиграть... у нас не такой состав, чтоб можно было просто с лавки наблюдать, но в будущем хотелось бы, что бы именно он возглавил МЮ..

      А так да развалили конечно МЮ, дали бы время Мойесу или сразу пригласили Топ тренера...

      0
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      Рейтинг: +72

      Elio > LOKOfanatik19 3 июня 2016, 14:00

      Надеюсь на лучшее....но моуриньо не на долго максимум два сезона

      2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > Elio 3 июня 2016, 16:14

      Хотелось бы чтоб на дольше, чтоб собрал команду на 10 лет или больше...

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