«Боруссия» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Глика

Дортмундская «Боруссия» вступила в борьбу за защитника «Торино» Камиля Глика. Немцы оценили трансфер 28-летнего футболиста в 10 миллионов евро без учета различного рода бонусов. Итальянский клуб рассчитывает получить от продажи футболиста не менее 13 миллионов евро.

Известно, что фаворитом в борьбе за Глика считается «Зенит». Кроме того, в его услугах заинтересован «Вольфсбург».

В прошедшем сезоне Глик провел на поле 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.