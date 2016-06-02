Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пуйоль: «В 2008-м у России была очень хорошая команда»

    Бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль вспомнил российскую команду образца 2008 года, а также поделился своими впечатлениями от визита в столицу страны.

    — Матчи с Россией на Евро-2008 отложились в памяти и какого вы мнения о современной команде Слуцкого?

    — Современную команду знаю намного хуже, поскольку последние два года находился в своеобразном переходном периоде – из игрового в новое качество. В 2008-м у России была очень хорошая команда, с классными нападающими. Несмотря на итоговый счет, встречи получились упорными. К счастью, обе завершились в нашу пользу.

    — У иностранцев ассоциации с Россией – мороз, медведи, балалайки. А у вас?

    — Когда я приезжал сюда играть, была зима и было очень-очень холодно. Сейчас, как видим, погода замечательная. Я пока мало что видел в Москве. Но увиденное очень понравилось. В частности, архитектура: в центре — масса красивых сооружений. Ну и масштаб российской столицы успел оценить. У меня есть стойкое желание еще не раз приехать сюда, чтобы в спокойной обстановке хорошенько все рассмотреть и узнать город лучше.

    — Во время следующего чемпионата мира?

    — Надеюсь. Но почему бы не сделать это раньше — например, на Кубке конфедераций в 2017 году.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2016 06:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11