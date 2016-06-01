Ярошик: «Ни чешская, ни российская сборные не добьются успеха на Евро»

всех победим..
наш легендарный кокорин вчера какой гол чеху забил...даже великий месси ..за всю свою величайшую карьеру смог забить чеху только недавно...)
Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Чехии (1:2).
«Для сборной Чехии обыграть Россию – очень приятный результат, особенно после разгромного поражения на Евро в Польше и Украине четыре года назад.
Несмотря на то, что в товарищеских матчах игроки на поле часто меняются, тренер пробует новые схемы, некоторые футболисты устали после долгого сезона, для любой команды всегда важно показать хороший футбол и закончить игру с положительным результатом», – сказал Ярошик.
Также экс-армеец поделился ожиданиями от выступления сборных Чехии и России на Евро-2016.
«Мне кажется, что ни чешская, ни российская национальная команда не смогут добиться большого успеха на будущем чемпионате Европы во Франции. Тем не менее я желаю команде Леонида Слуцкого удачи!».