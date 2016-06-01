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    Ярошик: «Ни чешская, ни российская сборные не добьются успеха на Евро»

    Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Чехии (1:2).

    «Для сборной Чехии обыграть Россию – очень приятный результат, особенно после разгромного поражения на Евро в Польше и Украине четыре года назад.

    Несмотря на то, что в товарищеских матчах игроки на поле часто меняются, тренер пробует новые схемы, некоторые футболисты устали после долгого сезона, для любой команды всегда важно показать хороший футбол и закончить игру с положительным результатом», – сказал Ярошик.

    Также экс-армеец поделился ожиданиями от выступления сборных Чехии и России на Евро-2016.

    «Мне кажется, что ни чешская, ни российская национальная команда не смогут добиться большого успеха на будущем чемпионате Европы во Франции. Тем не менее я желаю команде Леонида Слуцкого удачи!».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2016 23:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 июня 2016, 18:07

      всех победим..
      наш легендарный кокорин вчера какой гол чеху забил...даже великий месси ..за всю свою величайшую карьеру смог забить чеху только недавно...)

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 2 июня 2016, 11:18

      Берем фразу: Если у нас нет хороших игроков, то мы никогда не выиграем.
      Убираем часть фразы. Имеем: Мы никогда не выиграем.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 2 июня 2016, 09:47

      По поводу результатов любых товарищеских игр: я помню, как перед прошлым евро наши Италию 3:0 вздрючили, только потом из группы не вышли, а Италия чуть ли не до финала дошла. Могу и напутать что-то по поводу Италии или евро - не помню точно год, но в память врезалось именно то, что этот результат был противоположностью успеха команд на турнире. Так что, надеюсь, это был просто спарринг, и, когда наши от нагрузок отойдут, они бегать смогут.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Smekaev 2 июня 2016, 13:38

      все правильно ты говоришь, перед Евро выиграли итальянцев 3:0, а итальянцы в финале испанцам проиграли)))

      1
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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 2 июня 2016, 09:03

      А что тут удивительного ?
      Лол, так и будет же

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2016, 08:35

      игра была равна играли два г-на но одно Г другое говнецо

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 2 июня 2016, 06:28

      Это была не игра, а разминка...

      -1
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 2 июня 2016, 04:13

      интересный заголовок с контакта. и чем же Иржи нас(людей обидел)уважаемые админы поменяйте людей в контакте которые строчат новости.больше похоже на : Вы нормальный сайт а в ВК от вас идет жёлтая пресса

      1
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > Seidu_Dumbiy 2 июня 2016, 06:33

      Полностью поддерживаю!

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      Рейтинг: +238

      Громит 2 июня 2016, 02:49

      Вот это новость..

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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июня 2016, 02:35

      Судя по вчерашней игре точно не добьются, ни та, ни другая

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > арейская 2 июня 2016, 13:43

      а они когда-то по-другому играли? они так и играют всегда

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 2 июня 2016, 00:51

      ...с такой игрой рассчитывать не стоит даже на выход из группы...

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