Митрофанов: «Зенит» выбрал Луческу из-за его опыта по части поиска молодых талантов»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о том, что повлияло на назначение Мирчи Луческу новым главным тренером команды.

«Одним из факторов стал его большой опыт по части поиска и раскрытия молодых талантов. Умение работать с воспитанниками собственных академий, юношеских команд. И на первый, и на второй летний сборы он возьмет достаточное количество молодых игроков. Но все подробности на эту тему он расскажет сам в пятницу во время официального представления», – сказал Митрофанов.